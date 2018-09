Le pagelle di Balotelli: bocciato. Stecca il ritorno azzurro in gare ufficiali

Per qualcuno è stato il peggiore, per qualcun altro no. In ogni caso, Italia-Polonia ha segnato anche il ritorno in gare ufficiali di Mario Balotelli con la maglia azzurra. E l'attaccante del Nizza ha steccato la serata del Dall'Ara: una valutazione condivisa, in ultima analisi, da tutti gli osservatori. Ivi compreso Roberto Mancini: il ct ha sostituito Balo dopo un'ora di gioco, il cui picco massimo è stato un unico tiro in porta. Gli è subentrato Belotti, che non ha ottenuto di più, ma ha mostrato tutt'altra verve e tutt'altra voglia. Bocciato, più che rimandato, SuperMario.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5

Corriere dello Sport: 5