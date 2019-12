© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un primo tempo così così, ma una ripresa con tanto impegno fanno di Mario Balotelli uno dei migliori del Brescia nel derby perso nettamente contro l'Atalanta al Rigamonti. E' l'unico che ci prova e infatti colpisce una traversa nel secondo tempo. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è sufficiente, così come per La Gazzetta dello Sport che ne elogia lo spirito di iniziativa e ricorda che è bravo anche Gollini a contrastare le sue conclusioni. Sufficienza anche dal Corriere dello Sport, al pari di Tuttosport che racconta il primo tempo deludente e la ripresa ampiamente positiva. Per il Corriere della Sera, invece, SuperMario merita un 5.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5