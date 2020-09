Le pagelle di Barella: è l'azzurro con più benzina. Mancini gli chiede inserimenti: lo accontenta

Migliore in campo con la Bosnia, match winner ieri sera: Nicolò Barella è nettamente il giocatore con più benzina del gruppo azzurro e lo dimostra ancora una volta nella sfida con l'Olanda. Superato nettamente de Jong, Mancini gli chiedeva più inserimenti ed eccolo accontentato: il gol è un pezzo di bravura e tempismo, nonché la prova di una crescita esponenziale che lo ha reso indispensabile per il ct e per la Nazionale azzurra. Tuttosport lo premia con un 8 ma sottolinea che è "un po' egoistello" in alcune situazioni.

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5