Le pagelle di Barella: è l'mvp di Kiev. Ma Barellik imperversa per solo un tempo

Corre, intercetta, scatta, sventaglia, si inserisce, sebbene nel secondo tempo cali vistosamente un po' come tutta l'Inter. Solo giudizi positivi per la prestazione di Nicolò Barella contro lo Shakhtar, con la traversa che gli nega la gioia del gol e il successo di squadra. Per la Gazzetta, "per un tempo Barellik imperversa", mentre il Corriere della sera lo premia con la palma di migliore in campo anche perché "è l'uomo con un'idea di calcio in testa". Una ulteriore conferma per Antonio Conte.

I voti di Nicolò Barella

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5