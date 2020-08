Le pagelle di Barella - È un maratoneta. Oltre al gol c'è di più

Non c'è solamente il gol nella prestazione di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter che sblocca la partita contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Valutazione eterogeneamente sopra il 7, per far capire che corre come un maratoneta dall'inizio alla fine. Sale a quattro gol stagionali, uno in ogni torneo giocato.

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

TuttoMercatoWeb: 7