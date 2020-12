Le pagelle di Barella: gol e assist, prima volta in carriera proprio contro il suo Cagliari

Chi l’avrebbe mai detto, che la prima partita in carriera con gol e assist sarebbe stata proprio alla sua Sardegna Arena. La Gazzetta, giocando sull’oramai famosa coppia Lautaro-Lukaku, scrive “più che LuLa, LuBa”, facendo capire l’importanza raggiunta dal centrocampista all’interno della rosa nerazzurra. Sente la gara da ex, si vede e si traveste da dominatore entrando nei primi due gol. E pensare che, proprio come contro lo Shakhtar, non era neppure al massimo della condizione fisica.

Le pagelle di Barella

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7