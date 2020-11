Le pagelle di Barella: il tacco avrebbe meritato il Bernabeu pieno, è al top

Una magia di tacco per il gol di Lautaro, tanta corsa, poi l’uscita dal campo stremato. Serata da ricordare per Nicolò Barella, nonostante la sconfitta della sua Inter in casa del Real Madrid. Il centrocampista sardo divide con l’attaccante argentino la palma di migliore dei nerazzurri per molti osservatori, a partire da La Gazzetta dello Sport (7): “un tacco che avrebbe meritato un Bernabeu pieno. È al top”. Mezzo voto in meno per Tuttosport (“gira e rigira, rimane l’uomo più in forma dell’Inter”) e Corriere dello Sport (“è a lui che si rivolge la squadra. È il più lucido”).

