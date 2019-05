© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Barella ha vissuto al San Paolo una serata da vero protagonista, in quella che sarà con ogni probabilità una delle sue ultime partite con la maglia dei sardi. Splendido l'assist di tacco per Pavoletti in quello che sarebbe potuto essere il suo prossimo stadio, anche se Ancelotti ha affermato di averlo tolto dalla sua lista in vista della prossima estate.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7