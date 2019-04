© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutti si aspettano sempre il massimo da Nicolò Barella ma non sempre il giovane classe 1997 può essere decisivo e nella sfida di ieri contro la Juventus non è riuscito a incidere, nonostante l'ottimo avvio. Contrastanti i voti dei quotidiani che spaziano dal 5 al 6,5, segno che di cose buone ne ha comunque fatte anche se è andato in sofferenza contro i muscoli della mediana bianconera.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

QS: 6,5

Tuttosport: 5