Le pagelle di Barella: prestazione monumentale. Domina in lungo e in largo

vedi letture

"Incarta un cioccolatino che Lautaro manda in fondo al sacco. Poi pressa, costruisce i presupposti per il 3-0. Prestazione monumentale". Questo il commento nelle pagelle di TuttoMercatoWeb.com della prestazione di Nicolò Barella nella sfida di ieri sera tra Inter e Shakhtar Donetsk. Il centrocampista ha dominato in lungo e in largo per tutta la gara: Conte sorride, dallo sfogo post Dortmund sembra passata una vita.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

FcInterNews.it: 7