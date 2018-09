Le pagelle di Barella: sempre sufficiente, è prezioso in difesa

© foto di Federico Gaetano

Tra i più bei prospetti del nostro calcio c'è senza dubbio Nicolò Barella. Anche quando il suo Cagliari stecca, difficilmente il centrocampista rossoblù risulta insufficiente. Anzi, è sempre tra i migliori in campo. Nella debacle di Parma il classe '97 si salva, è una delle note più liete del pomeriggio. "Pregevoli un paio di recuperi e la lucidità nello smistamento del gioco", scrive La Gazzetta dello Sport, che gli concede la sufficienza. Mezzo voto in più per TMW: "L'unico che ci prova un po', andando vicino al gol con un bel tiro al volo. Anche difensivamente è prezioso".

Le pagelle di Barella

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Il Corriere della Sera: 5,5