Le pagelle di Barella: spesso immarcabile. Solita marcia in più

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altra prestazione di livello per Nicolò Barella, nella serata in cui incontrava un altro gioiello del nostro calcio come Federico Chiesa. La Gazzetta dello Sport parla di vittoria ai punti del centrocampista sardo che ha la solita marcia in più. Sfiora il gol e quando accelera è praticamente immarcabile.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5