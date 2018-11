Le pagelle di Barella - Todocampista a velocità super

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ormai una certezza per il Cagliari e non solo. Anche contro la Spal Nicolò Barella è stato uno dei migliori in campo, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Mezzala, mediano, regista. Fa tutto a velocità altissima. Dà la sveglia al Cagliari. Solo una richiesta: basta ammonizioni inutili". Stesso voto, 6,5, anche da TMW: "Nei primi 20 minuti è nervoso e rischia addirittura il rosso. Cresce esponenzialmente alla distanza e suona la carica per i suoi sebbene non entri nelle azioni dei due gol".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5