© foto di Federico Gaetano

Un tempo da quattro in pagella per Nicolò Barella contro il Sassuolo. Nei primi 45 minuti è come se in campo non ci fosse, resta emarginato, non entra mai nel vivo dell'azione, a tratti si fa mettere in mezzo. Nella ripresa un po' meglio, ma difficile pensare alla sufficienza. Da uno che costa 50 milioni di euro ci si aspetta molto di più, soprattutto in trasferte del genere.

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5