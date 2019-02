© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari è uscito da Marassi con zero punti in tasca ma ancora una volta in questa stagione Nicolò Barella ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. La sua duttilità non è ormai più una sorpresa ma da trequartista ha fatto tanto per almeno un'ora, mandando anche in porta Pavoletti che non è però riuscito a trasformare la sua ottima palla. Maran deve aggrapparsi a lui nel finale di stagione per centrare la salvezza, poi per il giovane sardo arriverà il momento del salto in una big.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5