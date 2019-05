© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta vola al terzo posto in classifica grazie alla vittoria contro il Genoa e la firma sui tre punti è quella di Musa Barrow, forse uno dei pochi a deludere tra i nerazzurri quest'anno, più che altro per il poco spazio concessogli dopo l'exploit del finale dell'anno scorso. Ieri il suo primo gol in questo campionato e La Gazzetta dello Sport, premiandolo con un 7 in pagella (stesso voto di Tuttomercatoweb.com, ne sottolinea la pesantezza, il peso specifico. E fa tutto in un quarto d'ora, da protagonista assoluto: gol, infortunio e sostituzione. Anche per il Corriere dello Sport la sua prova è da 7, mentre dal Corriere della Sera arriva mezzo voto in meno.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5