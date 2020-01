© foto di www.imagephotoagency.it

Ci mette appena 2 minuti a trovare il suo primo gol con la maglia del Bologna. L'impatto di Musa Barrow al Bologna è stato devastante e, di fatto, è valso i tre punti nel derby contro la SPAL. In uscita dalla panchina, nella sua mezz'ora in campo dà un gran contributo. Per noi di Tuttomercatoweb.com è il migliore in campo e da La Gazzetta dello Sport arriva lo stesso voto, 7, per gli "almeno 6-7 palloni portati su con eleganza e disinvoltura". Sette anche dal Corriere dello Sport perché "quando ti punta difficilmente riesci a fermarlo con le buone". Stesso voto da Tuttosport, visto che "il suo ingresso cambia il match".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7