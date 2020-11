Le pagelle di Barrow: due perle, due capolavori. Le sfuriate di Mihajlovic sono servite

vedi letture

Due prodezze per rivoltare il Bologna come un calzino. Musa Barrow è il trascinatore della squadra di Sinisa Mihajlovic verso i tre punti, che mancavano da un bel po' in campionato. Senza dubbio MVP della partita, l'ex Atalanta riceve elogi dai quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 7,5, per cui "le sfuriate di Sinisa sono servite". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport e da Tuttosport, che sottolineano la pregevole fattura delle sue reti: due perle, due capolavori.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5