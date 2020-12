Le pagelle di Barrow: sciagurato, croce e delizia. "Basta rigori!", dice Mihajlovic

Croce e delizia. Un pallonetto da applausi, può trasformare la serata in una notte di gloria pura. Però sbaglia il secondo rigore consecutivo, proprio contro lo Spezia, rovinando tutto sul più bello. Per questo Mihajlovic dopo la partita lo 'condanna': "non ne tirerà più". Avrebbe potuto prendersi i titoli in positivo, invece il finale è più da tregenda e per questo la media generale dei tre quotidiani sportivi e del voto di TMW non arriva alla sufficienza. Ok, il pari è merito suo, ma al 23' sbaglia un gol facile, poi il rigore e pure la ribattuta. "Sciagurato Barrow al 97'", titola e riassume tutto così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Tuttomercatoweb.com 6

Gazzetta dello Sport 6

Tuttosport 5.5

Corriere dello Sport 6