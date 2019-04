© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sbatte su Cragno due volte, è il più vivace dalla trequarti in su per quel che riguarda la manovra offensiva dei granata: ingaggia un duello con il portiere che però finisce a favore dell'avversario. Per Daniele Baselli una prova sicuramente positiva, che non viene premiata dal gol solo per i grandi meriti del portiere sardo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

TorinoGranata.it: 6,5

Tuttosport: 6,5