Le pagelle di Bastoni - Prima da urlo. E l'Inter osserva interessata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima da titolare per il giovanissimo difensore e subito una grande prestazione. Una prova da 7,5 in pagella per TMW: "Che dire: classe 1999, si presenta per la prima volta da titolare al Tardini e gioca una gara di uno spessore mostruoso. Prospetto di livello mondiale. E l'Inter guarda molto interessata". Anche la Gazzetta dello Sport lo elogia: "Baby talenti crescono. A suo agio contro punte del giro azzurro. Farà strada".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 7

Parmalive.com: 7