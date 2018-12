© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fra Parma e Bologna vincono le difese. Non a caso fra i migliori fra le file dei gialloblu c’è Alessandro Bastoni. Il centrale dei ducali viene elogiato così da TMW: “Curiosa e rilevante la sfida generazionale con Palacio: 17 anni di differenza. L'italiano risulta essere il migliore in campo, giusto per far capire di che pasta è fatto l'ex Atalanta”. Questo invece il commento della Gazzetta dello Sport: “L’attenzione decresce una volta sola: primo tempo perfetto, ripresa che lo lascia comunque immune da gol. Se il Bologna, già non feroce di suo, non tira o quasi è perché lui c’è”.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Stampa: 6,5