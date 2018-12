© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A tenere su la baracca Parma, per quel che riguarda la difesa, c'è un classe '99 che fa ben sperare. Già quand'era all'Atalanta Alessandro Bastoni s'immerse al meglio nella Serie A, con un esordio super. E ora che è titolare agli ordini di D'Aversa non vuole perdere il suo posto e dimostra di meritarlo, partita dopo partita. Preciso, attento, determinato. Aggettivi perfetti per descrivere il centrale ducale, uno dei migliori contro la Roma.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6