Le pagelle di Bastos: troppo incauto, è fortunato su gol sbagliato e fallo su Ghezzal

vedi letture

Nell'occhio del ciclone è finito Bastos, tacciato di essersi buttato in area di rigore per ottenere il calcio di rigore rivelatosi determinante per il destino della Lazio contro la Fiorentina. Al di là dell'episodio, comunque, il difensore biancoceleste è stato tra i peggiori in campo, rischiando addirittura il cartellino rosso per un fallo su Ghezzal.

Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è stata da 5,5. Da La Gazzetta dello Sport arriva anche mezzo voto in meno. E' "incauto in troppi interventi", secondo il Corriere della Sera. E i 5 in pagella proseguono anche su Tuttosport e dal Corriere dello Sport che ricorda che "ha una fortuna sfacciata sul gol sbagliato a porta vuota: Immobile è in fuorigioco e la rete non sarebbe stata comunque valida".

I VOTI DI BASTOS:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5