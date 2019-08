Udinese-Milan non sarà mai una partita come le altre nella storia, presente e futura, di Rodrigo Becao. È stato proprio il difensore brasiliano, appena arrivato dal CSKA Mosca, a regalare infatti i primi tre punti a Tudor in questo campionato. Con un stacco aereo imperioso su angolo di De Paul e una rete pesantissima che affossa subito l’umore del nuovo Milan di Giampaolo. Nella gara del classe ‘96, meritatamente premiata nelle pagelle di oggi con voti tra il 7 e l'8, ci sono anche tante chiusure efficaci, anticipi provvidenziali e una marcatura stretta che annulla sia Piatek che Castillejo permettendo a Musso di non correre alcun pericolo tra i pali per 90 minuti. Centrale goleador, e pensare che prima di ieri non aveva mai segnato tra i professionisti…

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

TuttoUdinese: 8