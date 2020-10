Le pagelle di Belotti: "Altra prova da capitano, meriterebbe una squadra all'altezza"

Sempre il solito Belotti. Il Toro si aggrappa al suo campione, ieri il migliore in campo nello spettacolare 3-3 con il Sassuolo. Voti altissimi per il Gallo, fra cui spicca il 7,5 di Tuttosport: "Si batte e si sbatte, tiene sempre in apprensione la difesa. In un'occasione ne salta tre. E per tre volte di testa sfiora il gol arrampicandosi in cielo. Poi lo trova, di piede, sradicando Chiriches e saltando Ferrari. Non contento qualche minuto dopo serve a Lukic l'assist del 3-1 del Toro, dopo uno scambio eccezionale. Altra prestazione da grande Capitano. E per una sera, con 5 gol, diventa capocannoniere con Caputo". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Non c’è solo lui, ma c’è soprattutto lui. Quando serve, il Torino si piazza sulle sue spalle e si fa portare in giro per il campo. Spesso capita anche ai difensori avversari, vedasi Chiriches. Generoso sul 2-3. Meriterebbe una squadra alla sua altezza"