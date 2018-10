Le pagelle di Belotti: ancora a secco, il Gallo non sa più cantare

Dov'è finito Andrea Belotti? È questo l'interrogativo di casa Torino dopo l'ennesima prova senza sussulti dell'attaccante classe '93. Contro la Fiorentina l'impegno non è certo mancato, ma l'astinenza dal gol continua (l'ultimo al Napoli il 23 settembre) e ormai è diventata un problema. Il Gallo non sa più cantare. Con uno Iago Falque insostituibile, il nuovo acquisto Zaza finirà per togliergli il posto nel 3-5-2 di Mazzarri?

TuttoMercatoWeb: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6