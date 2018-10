Le pagelle di Belotti: dal vero Gallo ci si aspetta di più

Il Torino vince ma Belotti ancora non segna. L'attaccante granata colpisce un palo in avvio, ma come scrive La Gazzetta dello Sport, dal vero Gallo ci si aspetta di più. L'unica insufficienza per Belotti arriva proprio dalla rosea. Voto 6 per TMW: "Parte forte, vuole spaccare il mondo, trova il palo dopo sette minuti, si sbatte soprattutto nel primo tempo".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

La Stampa: 6

Tuttomercatoweb.com: 6