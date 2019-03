Le pagelle di Belotti: due gol per l'Europa. Il Gallo canta eccome

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti è l'anima del Torino che mai come quest'anno sogna di tornare in Europa. Altri due gol del Gallo che dopo quello contro il ChievoVerona della settimana scorsa ha messo a segno una doppietta fondamentale per la classifica e per la rimonta di Frosinone. Ottimo stacco per l'1-1, strepitosa girata in area per il raddoppio. Mazzarri si gode il suo centravanti e 44 punti in classifica fanno sognare tutto il popolo granata.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8