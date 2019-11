© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Col primo rigore mentalmente libera il Toro, poi prende il secondo e l'espulsione: peso sul match determinante". La Gazzetta dello Sport, questa mattina, analizza così il suo 7,5 in pagella ad Andrea Belotti, mattatore insieme a Berenguer della sfida vinta 4-0 sul campo del Brescia. Il 'Gallo' ha rialzato la cresta e interrotto un digiuno che durava da ben cinque giornate di campionato, sfiorando addirittura la tripletta nel finale. Non sorprende, così, la sfilza di 7,5 in pagella che premia la sua prova sontuosa tanto a livello nazionale quanto locale.

Questi tutti i voti di Belotti:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

TorinoGranata: 7