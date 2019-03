Le pagelle di Belotti: errori su errori, così Mancini non ha rimpianti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Gallo per una sera ha abbassato la cresta. Dopo la gran doppietta di Frosinone, contro il Bologna s'è visto un Andrea Belotti appannato, forse anche risentito della mancata convocazione di Mancini per la Nazionale. Il c.t., però, avrà pochi rimpianti guardando la versione scesa ieri in campo. Dopo due minuti è autore di un errore brutto e pesante, non da lui. Così piovono i 5 in pagella, a cominciare da noi di Tuttomercatoweb.com, passando per Tuttosport che ne sottolinea i passi indietro rispetto alle recenti prestazioni, fino ad arrivare al Corriere della Sera. Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport, che usa poche parole per descrivere la sua prova negativa.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Torinogranata.it: 5,5