© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna al gol Andrea Belotti. L'attaccante granata, oltre essersi sacrificato lottando per la squadra come sempre, ha dialogato molto con Zaza dimostrando che l'intesa fra i due cresce esponenzialmente. La rete con cui sblocca il match è un bel diagonale con cui non lascia scampo a Consigli. Questo il commento di Tuttosport: "Gran diagonale telecomandato (l'1 a 0), dopo ripetuti buoni fraseggi con Zaza. E la solita lotta a tuttocampo". Questo invece quanto riportato da TMW: "Sesto gol in questo campionato. Si batte come un leone, trova una rete da centravanti puro. E l’intesa con il compagno di reparto è in netta crescita".

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

La Stampa: 6,5