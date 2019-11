© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora a secco Andrea Belotti. Il capitano del Torino però ha disputato un buon derby fatto di lotta e di sacrificio per i compagni mettendo in luce il cuore Toro. Questo il commento di TMW: "Mazzarri non gli dà un compagno d'attacco, con Verdi che agisce almeno dieci metri dietro di lui: una situazione che sembra esaltarne le caratteristiche fisiche e mentali, portandolo a spaziare su tutto il front offensivo. Ma i tiri verso la porta bianconera risultano zero".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Torinogranata.it: 6,5