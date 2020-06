Le pagelle di Belotti: riecco il Gallo. Trascina e fa respirare il Torino

vedi letture

“Rieccolo il Gallo”. La Gazzetta dello Sport celebra così la prova di Andrea Belotti, match winner del Torino contro l’Udinese e premiato dalla rosea col 7 in pagella. Valutazioni quasi unanimi; stesso voto sulle nostre pagine, per il bomber che si carica il Torino sulle sue spalle possenti. E anche per il Corriere dello Sport (“Il Toro respira con Belotti”), mentre il Corriere della Sera evidenzia come cancelli il rigore sbagliato alla ripresa del campionato. Addirittura 8 per Tuttosport: “trascina il Torino”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7

TorinoGranata: 6,5