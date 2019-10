Le pagelle di Belotti - Udine è cancellata: il Gallo è indomabile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Udine è cancellata", scrive di lui La Stampa oggi in edicola. Nonostante lo 0 alla casella gol, nel primo tempo è l'artefice dell'unica palla-gol granata, nella ripresa manda Zaza in rete, tanto che La Gazzetta dello Sport lo definisce "indomabile", Il Corriere dello Sport lo racconta come "anima e cuore Toro". E' così che il Gallo, Andrea Belotti, stabilizza e solidifica il ruolo di leader maximo dell'attacco granata dove dimostra certamente di trovarsi più a suo agio con un compagno più vicino.

I voti

Tuttomercatoweb.com 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6.5

Stampa 6