© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carattere e lucidità per il centrocampo rossonero, caratteristiche che mancheranno alla squadra alla ripresa, contro il Napoli. Ismael Bennacer la salterà per squalifica, un vero peccato dopo la prova di ieri: per la Gazzetta dello Sport il play è lui, grazie ad una prova di geometrie, fisico, tigna e personalità. Una buona notizia per Pioli, che ne ha un disperato bisogno in questo momento. MilanNews sottolinea inoltre che contro il Napoli la sua assenza peserà non poco.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews.it: 7