Le pagelle di Bennacer: il migliore in campo anche senza brillare

Ismael Bennacer ha da tempo attratto gli occhi interessati del Napoli e guardando la sua prestazione contro la Lazio non si fa fatica a capirne il motivo. Il centrocampista franco-algerino ha caratteristiche quasi uniche per il nostro campionato: un metronomo tecnico, dalla grande intensità e capace di portare la palla in verticale ribaltando l'azione avversario con grande dinamicità. Per la Gazzetta dello Sport manca nel far girare la squadra sulle fasce, mentre per TMW: "Non ha paura di farsi passare il pallone e mette sempre i compagni in condizioni di servirlo. E' il migliore dei suoi". Infine per Il Tirreno: "Ha il merito di farsi trovare pronto anche senza brillare".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Tirreno: 6

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6,5