Le pagelle di Bennacer: "Paga l'emozione del debutto, poi mette la palla in cassaforte"

Prima partita in Europa per Ismaël Bennacer. All'inizio paga un po' l'emozione, poi nella ripresa disputa una grande partita. Per Tuttosport merita un 6,5 in pagella: "Soffre il dinamismo dei due mediani irlandesi all'inizio della gara. Torna ad essere lui nella ripresa, dove non sbaglia niente". Stesso voto da TMW: "Fa girare come sempre la squadra. Palla a lui è come metterla in cassaforte. Buoni suggerimenti nella ripresa". Per la Gazzetta dello Sport la prestazione dell'algerino non è sufficiente: "All'esordio assoluto nelle coppe e probabilmente paga l'emozione della prima oltre ad uno stato di forma non ancora ottimale. Impreciso in impostazione".

I voti:

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6