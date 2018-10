Le pagelle di Bennacer: quantità alla Allan, ma che ingenuità su Dybala!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella doppietta che ha permesso a Cristiano Ronaldo di trascinare la Juventus contro l'Empoli, c'è anche il doppio zampino di Ismael Bennacer. Il centrocampista azzurro - non ci sbagliamo - ha giocato una buona gara, di grande quantità, ma purtroppo per lui è stato condannato dagli episodi. L'1-1 bianconero arriva infatti su un suo doppio errore (fa la scelta sbagliata e crolla in area su Dybala), mentre il 2-1 nasce proprio quando la Joya lo anticipa. Sabato sfortunatissimo per il classe '97, ma anche tanta esperienza in più in vista del sicuramente roseo prosieguo della sua carriera.

TuttoMercatoWeb: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5,5