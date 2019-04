Le pagelle di Bentancur: i giovani bravi non li ha soltanto l'Ajax

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ha lo stesso brio dei coetanei in biancorosso". Su TMW abbiamo commentato così la partita di Rodrigo Bentancur, che ieri nell'1-1 di Amsterdam non ha sfigurato di fronte alla generazione d'oro dell'Ajax. Il giovane centrocampista della Juventus ha fatto incetta di buoni voti in pagella, merito di una "Prestazione determinata e concentrata" come l'ha definita Tuttosport. Sarà perché, come evidenzia il Corriere dello Sport, i giovani bravi non li ha soltanto l'Ajax.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve: 6,5