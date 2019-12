© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il migliore della Juve, finché è rimasto in campo. Esce lui, e la Juve si spegne. Come analizzato nelle nostre pagelle di ieri sera, Rodrigo Bentancur è stato il vero e proprio ago della bilancia di Lazio-Juventus. Uscito l'uruguaiano, la luce bianconera si è infatti inesorabilmente spenta e i biancocelesti hanno colpito senza pietà. "L'Uruguay ha un nuovo presidente, il centrocampo della Juve... anche: l'assist a CR7, una grande azione, una respinta (semi-zoppo) su Radu. Esce e la Juve con lui", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport. Basta dunque questo per spiegare la pioggia di 7 in pagella a livello nazionale e locale per l'ex Boca Juniors, nonostante la sconfitta finale della Vecchia Signora e il mancato sorpasso in classifica all'Inter.

Questi tutti i voti di Rodrigo Bentancur:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoJuve.com: 7