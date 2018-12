Le pagelle di Bentancur - Mancava Pjanic. Che se n'è accorto?

© foto di www.imagephotoagency.it

È senza dubbio la sorpresa del Franchi. Prestazione super per Rodrigo Bentancur, che apre le marcature e regala una grande partita in mezzo al campo. Per La Gazzetta dello Sport merita 7 in pagella: "Gioca a un ritmo suadente, da finto letto, la sblocca con un inserimento furtivo da grande centrocampista. Mancava Pjanic? E chi se n'è accorto?. Stesso voto per TMW: "Ha il merito di sbloccare una gara comunque complicata. L'assenza di Pjanic poteva diventare un problema ma l'uruguayano detta i tempi e randella quando serve. Altra dimostrazione di crescita".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7