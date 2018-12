© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata da dimenticare per Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguagio della Juventus. Una traversa dopo 6 minuti, con un missile disinnescato da Berisha, due cartellini gialli decisamente evitabili, soprattutto il secondo, lasciando la propria squadra in 10 contro 11 per quasi un tempo. Le insufficienze sono solo una conseguenza di un centrocampo non all'altezza nel pomeriggio di Bergamo, con TMW più severo degli altri, con un 4,5. "Poca sostanza, prende un secondo giallo decisamente evitabile e lascia la sua squadra in 10".

Tuttosport : 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 4,5