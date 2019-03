Le pagelle di Berardi: dov'è? Mai in partita e poco determinato

Servirebbe la garra vista contro il Napoli al Sassuolo per fare punti contro la Sampdoria. E invece al Mapei Stadium la formazione di Roberto De Zerbi rimedia cinque gol a domicilio, ne segna tre ma conquista zero punti. Questione di numeri che sono eloquenti. E questione di leader che a volte vengono a mancare. Domenico Berardi, ad esempio, non è mai stato in partita, nonostante sia il più talentuoso tra quelli in campo. Dai quotidiani tante bocciature, com'è giusto che sia, così come da noi di Tuttomercatoweb.com. Piovono i 5 e 4,5 in pagella perché non si vede praticamente mai in campo. Servirebbe la determinazione avuta col Napoli e invece è sempre moscio, svogliato, poco intraprendente. Serve un altro Berardi al Sassuolo.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Il Secolo XIX: 4,5