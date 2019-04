© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualcuno lo dava per disperso, altri lo vedevano ormai incapace di fare il definitivo salto di qualità. Intanto Domenico Berardi contro il Chievo è tornato a fare ciò che sa fare meglio, ovvero incantare con giocate e reti decisive. "In casa neroverde è sempre l'uomo più atteso" scrive TMW e in questo caso ha ripagato la fiducia di club e tifosi. La Gazzetta di Modena sottolinea la "voglia matta" di segnare il quinto gol in campionato, mentre La Gazzetta dello Sport scrive che "trascina" i compagni e soprattutto che è "in fase di crescita". Se confermerà di esserlo veramente, la prossima estate potrebbe davvero portarlo a lasciare gli emiliani dopo anni di "onorato servizio", ma in attesa che le trattative prendano il via, l'unico obiettivo dell'attaccante deve essere quella di continuare a rendere al massimo come successo nella giornata di ieri.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7.5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Gazzetta di Modena: 7,5