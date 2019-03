Le pagelle di Berardi: finalmente il gol. Sempre nel vivo del gioco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenico Berardi, un gol e una vittoria di prestigio soltanto sfiorata dal Sassuolo. La sfida del Mapei Stadium tra i neroverdi e il Napoli non aveva molto da dire dal punto di vista della classifica delle due squadre, rimaste di fatto senza obiettivi in campionato, ma per il numero 25 è stato comunque uno dei protagonisti in positivo della sfida, non soltanto per la rete del vantaggio ma anche per le giocate e la prestazione in generale messa in campo nella gara contro i partenopei. Il classe 1994 dovrà ripartire da tutto questo, per chiudere al meglio la sua stagione e far drizzare le antenne degli altri club in vista del prossimo mercato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7