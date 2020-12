Le pagelle di Berardi: "Freddo dal dischetto, c'è sempre per il Sassuolo"

Le parate di Consigli ed il rigore trasformato da Berardi. Così il Sassuolo è tornato alla vittoria. Convincente la prestazione del capitano neroverde al di là del gol dagli 11 metri. Voto 6.5 da La Gazzetta dello Sport: "La freddezza sul rigore e l'arte di far male. C'è sempre". Mezzo voto in più da TMW: "Si presenta a freddo sul dischetto e non fallisce. Quinto gol stagionale. Quanto basta per portare a casa tre punti importantissimi.

TMW 7

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6,5