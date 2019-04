© foto di Insidefoto/Image Sport

Tanto ispirato quanto inconcludente: in un paio di occasioni ci mette lo zampino Sepe, ma per Domenico Berardi non è la giornata giusta. Dopo il bel gol contro la Lazio, l'attaccante italiano non riesce a ripetersi contro il Parma, a dispetto di una prova molto volenterosa. L'attaccante neroverde è tra i più attivi in campo, ma il feeling con Matri e Boga va ancora rifinito e le migliori cose le fa mettendosi in proprio.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6