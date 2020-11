Le pagelle di Berardi: nobilita un'ottima gara con una gemma. Crescita sbalorditiva

vedi letture

Domenico Berardi è una delle più belle sorprese di questa sosta per le Nazionali. Due gol nelle ultime due partite, per il Corriere dello Sport sfrutta l‘occasione in assenza di Chiesa e Bernardeschi. Per Tuttosport “nobilita una già ottima gara con un bellissimo gol”, mentre per il Corriere della Sera è protagonista di una “crescita sbalorditiva”. Il 2-0 per Repubblica è “una gemma”, mentre la Gazzetta dello Sport lancia il sasso in vista dell’Europeo: “Senza Zaniolo, quasi quasi…”.

Le pagelle di Berardi

TMW 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7,5

Gazzetta dello Sport 7,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7