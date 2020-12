Le pagelle di Berardi: nono gol in tredici partite al Milan, è un vizio

È un vizio, come spiega La Gazzetta dello Sport. Perché Domenico Berardi segna il suo nono gol in tredici partite contro il Milan e, al netto della punizione che firma l'1-2, non è stato il trascinatore che serviva. Anche se Romagnoli gli nega un gol già fatto, per il resto è comunque guizzante e i pochi pericoli arrivano dal suo sinistro.

TMW 7

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 6,5